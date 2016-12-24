В Саранске проведут еще две ярмарки мёда

По информации городской Администрации, ярмарки мёда пройдут 25 августа и 8 сентября на привычной площадке около Республиканского дворца культуры.

Пчеловоды Мордовии представят лучшие сорта меда и продукты пчеловодства с собственных пасек. Отмечается, что вся представленная на ярмарке продукция имеет документ соответствия качества лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы.

При проведении медовой ярмарки будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств на парковке у РДК в период:



- с 20:00 24 августа до 16:00 25 августа



- с 20:00 7 сентября до 16:00 8 сентября.