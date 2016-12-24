178 заявок из Мордовии поступило на конкурс лекторов от Общества «Знание»

Всероссийский конкурс Знание.Лектор собрал свыше 19 тысяч заявок из всех регионов страны. 1500 лекторов среди взрослых и студентов примут участие в региональном этапе, который проводится с 20 августа по 14 ноября. Конкурсанты проведут авторские лекции в своих регионах при поддержке местных филиалов Общества «Знание» и пройдут онлайн-собеседования с экспертами.

В конкурсе приняли участие 178 просветителей из Мордовии.

«Педагогика, образование и наставничество», «История и сохранение исторической памяти» и «Культура и искусство» - самые популярные тематики лекций у конкурсантов из республики.

Алексей Ляманов, тренер по публичным выступлениям, преподает в Саранском кооперативном институте и с успехом проводит мастер-классы, выступая для различных аудиторий: от школьников до министров.

Александр Гагарин, учащийся Темниковского сельскохозяйственного колледжа, увлеченно рассказывает о важности сохранения исторической памяти и примерах героизма.

Полина Домнина, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, активно развивает молодежную политику, реализует проект «InterSkate», который помогает устранить языковой и межкультурный барьер между жителями региона и иностранными студентами.

«Мы проанализировали заявки и выявили ключевой тренд. Лекторы не просто делятся знаниями, а подкрепляют их собственным примером. Так, авторы заявок по тематике «Семейные ценности» - родом из многодетных семей или сами многодетные родители. Они делятся ценностями, которые существуют внутри их собственных семей: любовь, доверие, верность, сплоченность, поддержка. Мы считаем, что такой подход и выделяет лекторов Общества «Знание», позволяет им стать нравственным ориентиром для слушателей», - сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Демография участников разнообразна: это люди от 14 до 75 лет из около 2 тысяч населенных пунктов, включая села и деревни с населением менее тысячи жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов и др.

Много талантливых ученых готовы выступить с лекциями по тематике «Наука и технологии». Они разрабатывают инновационные решения для разных отраслей экономики: повышают безопасность предприятий через VR-технологии, изучают психологию роботов, создают новые технологии по лечению бесплодия и наследственных заболеваний.