В Мордовии появятся новые кемпинги и туристические тропы

Как сообщает Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ, по результатам конкурсного отбора поддержку получили 10 проектов, направленных на развитие в Мордовии туристической инфраструктуры. По национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» их инициаторы получат 30,6 млн. рублей. Не менее 15,8 млн. рублей дополнительно вложат сами инвесторы.



С государственной поддержкой будут обустроены туристические тропы в Ботаническом саду и у озера Инерка, разработан экскурсионный маршрут вдоль исторической застройки в нижней части Саранска. В селе Паракино у этноцентра «Дом традиций» появится сразу 3 радиальных маршрута, которые можно будет пройти пешком, на велосипедах или на лыжах зимой.



Конно-спортивный клуб «Импульс» получил возможность обновить снаряжение для организации конных походов, а туроператор «Юнион» – приобрести профессиональные радио-гиды, которые будут использоваться в том числе на национальном маршруте «Зов Торамы».



У Сузгарьевского водоема, в селе Пензятка и в городе Темников откроются новые кемпинги, а действующие кемпинги «Сарин» и «Просторы» расширят свои возможности.



Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Мордовии поддержано обустройство 7 пляжей, в Саранске появились фудтраки «Шумбра Чи» и «Голодный лис» с локальной кухней, этно-гастротерраса «Иненармунь» и туристическое пространство «Гостиный ряд».