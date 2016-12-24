Предприятия Мордовии участвуют в образовательных программах по повышению производительности труда

В Мордовии реализуется региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда». Сейчас в нем принимают участие 52 предприятия.

Сотрудники предприятий-участников проходят повышение квалификации в образовательных программах «Лидеры производительности», «Акселератор экспортного роста» и «Рационализаторство». Все они реализуются Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли, Российским экспортным центром, Школой экспорта «Акционерного общества «Российский экспортный центр» и Агентством развития профессионального мастерства.

Так, за время реализации образовательной программы «Лидеры производительности» обучение прошли 85 руководителей от 17 предприятий, 6 из которых стажировались в Германии и Корее. В 2024 году еще два предприятия подали заявки на обучение руководителей по этой программе: ООО «Ксенон» на 2 человек и ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» на 1 человека.

Кроме того, в программе «Экспортный акселератор» приняли участие 16 человек от 8 предприятий, в программе «Рационализаторство» - 30 человек от 8 предприятий.