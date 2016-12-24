Мамы-предприниматели из Мордовии поборются за федеральный грант

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает оказывать поддержку предпринимателям региона. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мордовии пройдет традиционная федеральная программа по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Организатором федеральной программы, региональный этап которой состоится на площадке Центра «Мой бизнес», является Минэкономразвития России.

Региональный этап конкурса стартует 23 сентября сентября в Саранске. Пятидневный тренинг-интенсив включает разработку участницами бизнес-идей, расчет финансовых показателей, создание финмодели и бизнес-плана. Основной этап - конкурс бизнес-проектов, где экспертное жюри оценит их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость. По итогам лучший региональный проект получит грант в размере 100 тысяч рублей.

«Программа «Мама-предприниматель» становится все более востребованной. Только в прошлом году мы приняли 5 тысяч заявок, участницами всех треков стали 3,5 тысяч женщин, объем грантовой поддержки приблизился к отметке 10 млн рублей, еще 5 млн рублей было потрачено в рамках других инструментов поддержки», – отмечает инициатор проекта, замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Участие в программе могут принять женщины с детьми до 18 лет, мамы в декрете, а также женщины-усыновители, опекуны, попечители или приемные матери.

Подробная информация о конкурсе доступна по ссылке: https://vk.com/mama_predprinimatel.

Пройти обязательную регистрацию можно на официальном сайте программы: мамапредприниматель.рф.