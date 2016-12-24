В Мордовии ветеринарный врач выслушал приговор суда за взятки от предпринимателей

В Ленинском районном суде Саранска огласили приговор главному ветеринарному врачу лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №3 Мордовской республиканской станции по борьбе с болезнями животных 60-летнему Валерию Сероглазову. Он обвинялся в получении взяток от предпринимателей.

По данным следствия, с 2020 по 2022 годы фигурант дела получил от двух индивидуальных предпринимателей взятки на общую сумму около 35 тысяч рублей. За это он обеспечивал быструю выдачу нужных ветеринарно-санитарных документов на мясную продукцию, которая в дальнейшем поступала в продажу. Бумаги даже выдавались, в том числе без проведения в полном объеме ветеринарно-санитарной экспертизы.

Вознаграждение от предпринимателей главному ветеринарному врачу перечислялось на банковскую карту.

В информации Ленинского районного суда отмечалось, что в ходе предварительного следствия Сероглазов вину признал полностью. Приговором ему назначено наказание в виде штрафа в размере - 1 миллион 200 тысяч рублей.