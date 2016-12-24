В Саранске прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийскому молодежному марафону творчества «МЫ ВМЕСТЕ!»

20 августа в конференц-зале Национальной библиотеки им А.С. Пушкина состоялась пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «МЫ ВМЕСТЕ!».

Масштабное событие пройдет в республике 23 и 24 августа. Участников и гостей праздника ждет насыщенная программа на 11 площадках Саранска и в аутентичном центре мордовской культуры – селе Старая Теризморга Старошайговского района. Напомним, мероприятие реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Фестиваль проводится в Мордовии второй год. Он стал доброй традицией. Хотелось бы поблагодарить своих коллег, работников культуры, за интересные подходы к организации праздника. Благодаря им количество площадок увеличилось почти в 2,5 раза. Это замечательно, поскольку есть возможность презентовать наше национальное этнокультурное достояние и уникальную культуру нашей республики. Цель проекта понятна и проста – сохранение художественного творчества и укрепление межнационального и межкультурного диалога», - сказала Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.

Гостей праздника ждут выступления музыкальных групп, танцевальных ансамблей и театров из Москвы, Владимирской области, Калмыкии, Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Удмуртии. В республику приедут известные коллективы: театр фольклорной песни и танца «Айкай», фолк-группа «КоленкорЪ», группа «Партизан FM», трио «Этносфера», ансамбли «Владимирские рожечники» и «Авадан» и т.д. Хедлайнером фестиваля станет группа «После 11».

В центре города развернется Межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел «ТЕВ». Свое творчество продемонстрируют мастера из Саранска, районов Мордовии и около 150 народных умельцев из разных регионов России. Все желающие смогут приобрести уникальные сувениры, поучаствовать в различных мастер-классах, увидеть марафон песен от участников.



Также у Мемориального музея военного и трудового подвига будет работать патриотическая площадка «КУЛЬТУРАZАПОБЕДУ!». Здесь откроют сбор гуманитарной помощи и книг для новых территорий. Все желающие смогут написать письма бойцам СВО и поучаствовать в плетении большой маскировочной сети, которая будет отправлена на передовую.



Масштабный праздник продолжится 24 августа в селе Старая Теризморга. Там пройдет Межрегиональный национально-фольклорный праздник «Шумбрат» и Межрегиональный конкурс резчиков по дереву «Поющее дерево».