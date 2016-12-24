Зампредседателя Правительства России поделился промежуточными итогами реализации программы капитального ремонта

В 85 регионах нашей страны продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Общая площадь отремонтированных с начала года жилых зданий уже превышает 46 млн кв. м. Такими итогами поделился зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Летние месяцы – самый активный период проведения капитального ремонта многоквартирных домов. И до начала отопительного периода большую часть работ необходимо завершить. С начала года в регионах уже отремонтировали почти 11,5 тыс. домов. В отремонтированных домах проживают более 1,7 миллиона граждан. Выполнение работ позволяет повысить качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы», – сказал он.

Приволжский округ вошел в число федеральных округов с наибольшим количеством отремонтированных домов – 1 784. Его опережает только Центральный округ – 4 336 домов. В Мордовии до конца этого года планируется отремонтировать 237 домов. Напомним, что в прошлом году в нашей республике капремонт был проведен в 294 многоквартирных зданиях.

Данная программа была запущена в 2014 году. За прошедшие 10 лет отремонтированы почти 300 тыс. многоквартирных домов, в которых на сегодняшний день проживают 40,5 млн россиян.