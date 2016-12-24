Молодежь Мордовии приглашают стать «Проводниками смыслов»

«Приходилось работать без выходных»
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Стартовал прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». В нем могут принять участие авторы молодежных экскурсий в возрасте от 18 лет.
Для участников организована образовательная программа, посвященная созданию молодежных экскурсионных маршрутов. По итогам конкурса определят 15 победителей в 5 номинациях:
- Культурно-познавательная экскурсия
- Профориентационная экскурсия
- Детская экскурсия
- Экскурсия будущего
- Хранители троп.
Лауреатов ждут призы от организаторов и партнеров конкурса. 400 лучших авторских технологических карт экскурсий, доработанных участниками под руководством экспертов, включат в разработку полезных туров для молодежи.
Подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомится с критериями отбора и требованиями к ним можно на сайте конкурса до 30 августа 2024 года по ссылке: https://morethantrip.ru/konkurs_gid.
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