Молодежь Мордовии приглашают стать «Проводниками смыслов»

Стартовал прием заявок на второй сезон Всероссийского конкурса «Проводники смыслов» от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». В нем могут принять участие авторы молодежных экскурсий в возрасте от 18 лет.



Для участников организована образовательная программа, посвященная созданию молодежных экскурсионных маршрутов. По итогам конкурса определят 15 победителей в 5 номинациях:

- Культурно-познавательная экскурсия

- Профориентационная экскурсия

- Детская экскурсия

- Экскурсия будущего

- Хранители троп.

Лауреатов ждут призы от организаторов и партнеров конкурса. 400 лучших авторских технологических карт экскурсий, доработанных участниками под руководством экспертов, включат в разработку полезных туров для молодежи.



Подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомится с критериями отбора и требованиями к ним можно на сайте конкурса до 30 августа 2024 года по ссылке: https://morethantrip.ru/konkurs_gid.