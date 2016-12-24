В Рузаевке 8-летний велосипедист угодил под колеса иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 19 августа в 16.35 на ул. Маяковского в г. Рузаевка 68-летний водитель автомашины «Фольксваген Поло» проявил невнимательность и совершил наезд на 8-летнего мальчика, который на велосипеде переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Несовершеннолетний пострадавший с различными травмами был доставлен в Детскую республиканскую больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

Отмечается, что водитель управлял автомашиной в трезвом состоянии.