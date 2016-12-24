Школьники Мордовии примут участие в Международном детском культурном форуме

С 22 по 24 августа в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах пройдет III Международный детский культурный форум, в работе которого примут участие двенадцать талантливых ребят из Мордовии.

По информации Минкультуры РМ, школьники прослушают лекции, поучаствуют в открытых диалогах и дискуссиях с творческими деятелями, для ребят проведут мастер-классы по шести творческим направлениям: музыка, театр и цирк, хореография, литература и журналистика, кино и анимация, музеи и изобразительное искусство. Кроме того, на форуме запланирована обширная культурная программа, включая экскурсии и вечерние концерты.