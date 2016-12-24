В Мордовии бывший сотрудник районной Госавтоинспекции обвиняется во взяточничестве

Следственный комитет по РМ закончил расследование по уголовному делу бывшего сотрудника ГИБДД по Зубово-Полянскому району. Следствием ему вменяется получение взятки и мелкое взяточничество.

По данным следствия, в 2019 году старший государственный инспектор безопасности дорожного движения получил от водителей автотранспортных средств взятки за не составление в отношении них протоколов об административных правонарушениях.

Остановленных автомобилистов на федеральной трассе «М-5 Урал» в Зубово-Полянском районе проводили через процедуру освидетельствования на состояние опьянения при помощи «левого» алкотестера. «Подкрученный» приборчик показывал наличие алкогольных паров и позволял говорить о нетрезвости водителей. Правда, проблем можно было избежать за весьма скромный «взнос». Таким образом, от трех водителей фигурант дела получил взятки в общей сумме 27 тысяч рублей.

Примечательно, что в двух случаях обвиняемый действовал в «партнерстве» с бывшим начальником районной Госавтоинспекции Александром Дурновым, и это уже не первое уголовное дело о взятках этой парочки.

Ранее теперь уже бывший старший государственный инспектор безопасности дорожного движения и его такой же бывший начальник были признаны судом виновными в получении взяток аналогичным способом и приговорены к длительным срокам лишения свободы со штрафами в доход государства.