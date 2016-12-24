В Мордовии нетрезвый водитель мопеда пытался «откупиться» от инспекторов ДПС

Как сообщает МВД по РМ, 17 августа в ходе несения службы инспекторами ДПС в Ардатовском районе 35-летний водитель мопеда «Венто» не выполнил требование сотрудника Госавтоинспекции об остановке и попытался скрыться, но укатить далеко не смог. В ходе проверки было установлено, что беглец управлял транспортным средством с признаками опьянения.

Нетрезвый товарищ предложил инспектору ДПС 1 000 рублей, чтобы все обошлось для него без протокола. Несмотря на неоднократное предупреждение об уголовной ответственности за дачу взятки, водитель не унимался - его деяния теперь будут оценивать в рамках соответствующей статьи УК РФ. Инспекторы ДПС доложили о данном факте в дежурную часть отдела полиции, на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Отмечается, что на водителя мопеда составили административные материалы за нетрезвое вождение в отсутствие прав управления, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, а также за поездку без мотошлема.