Жители Мордовии могут проголосовать за села, где нужен высокоскоростной мобильный интернет

С 5 августа по 17 ноября 2024 года в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» проходит всероссийское голосование по выбору населенных пунктов для подключения в 2025 году к высокоскоростному интернету по технологии 4G. Жители Мордовии смогут выбрать населенные пункты республики, в которые будет проведена сеть 4G.

В перечень для новых подключений войдут населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, набравшие наибольшее количество голосов.

Отдать свой голос может гражданин Российской Федерации старше 18 лет за населенный пункт того региона, где постоянно зарегистрирован.

Проверить текущий статус подключения населенного пункта, а также проголосовать можно следующими способами:

- на портале Госуслуг по ссылке - https://www.gosuslugi.ru/inet

- бумажным письмом, отправив заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

Заявление может быть как индивидуальным, так и коллегиальным. Письмо должно содержать ФИО, адрес постоянной регистрации каждого голосующего и населенный пункт, за который отдается голос/голоса. При подсчете бумажных голосов будут учитываться письма, поступившие в Минцифры России не позднее 10 сентября 2023 года.

Проголосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса учитываться не будут. В случае, если заявление, направленное Почтой России, содержит более одного населенного пункта, голос будет учтен за первый по тексту населенный пункт.