Житель Ростовской области проехался на лифте в Саранске с уголовными последствиями

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По информации МВД по РМ, работающий в Саранске 39-летний житель Ростовской области не смог пройти мимо оставленного в лифте чужого портмоне, в результате чего стал фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Грабеж».
О хищении 27 тысяч рублей в полицию сообщил 31-летний забывчивый мужчина. Ему прямо в лифте приспичило завязать шнурок на ботинке, при этом для удобства он засунул между поручнем и стеной свое портмоне. С завязанным шнурком, но без портмоне он спокойно вышел на своем этаже.
Через некоторое время в домовом чате поместили сообщение о забытом кем-то бумажнике. Владелец его забрал, однако обнаружил пропажу всех денежных средств.
Сотрудники полиции в ходе поквартирного обхода установили причастного к совершению преступления. Им оказался проживающий на съемной квартире в этом же доме житель Новочеркасска.
Он пояснил, что нашел портмоне в лифте, куда зашел вместе с коллегами, и на глазах у всех распотрошил его. В последующем часть средств он потратил на покупку спиртных напитков, остальную сумму внес на свою карту. Свою вину житель Ростовской области не отрицал и полностью возместил причиненный ущерб.
В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера принуждения – обязательство о явке.
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