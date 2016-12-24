В Мордовии легковушка с молодыми людьми врезалась в дерево

По информации Госавтоинспекции республики, 17 августа в Теньгушевском районе в 05.30 на автодороге «Теньгушево-Куликово-Мельсетьево» 33-летний водитель автомашины «ВАЗ 2114» не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП водитель автомашины от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков. Труп направлен в морг, назначены экспертизы и взята кровь на анализ.

Пассажиры автомашины – 22-летняя девушка и 24-летний парень - с различными травмами были госпитализированы в Теньгушевскую районную больницу.