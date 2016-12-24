Полная афиша марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»

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На этой неделе Мордовия примет у себя Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!». Сейчас стала известна детальная афиша зрелищных мероприятий, которые пройдут 23 августа в Саранске и 24 августа в селе Старая Теризморга Старошайговского района.
23 августа
Саранск, Советская плошадь
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15.30 – 18.30
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Фестивальная программа Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»:
Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», г. Ульяновск
Группа «Этносфера», Сергей СТАРОСТИН, г. Москва
Фолк-группа «КоленкорЪ», г. Москва
Этно-электропанк группа «Hagrin», Республика Калмыкия
Фолк-группа «UZORITSA», г. Уфа
Фолк-рок группа «Хмельная Ворга», г. Казань
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18.30 – 19.30
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«РОССИЯ. Время вперед!»
Торжественная церемония открытия Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»
Спектакль-показ «Этнокостюм на языке современной моды», Этно-арт театр «Варма»
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19.30 – 23.00
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Фестивальная программа Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»:
Муниципальный вокально-хореографический ансамбль «АВАДАН», Республика Дагестан
Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», г. Ижевск
Государственный ансамбль «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ», г. Владимир
Фолк-группа «Партизан FM», г. Москва
Фолк-рок группа «ПОСЛЕ 11», г. Москва
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Площадь у Дома Республики
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10.00 – 20.00
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«КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ»
Выставка авторских украшений, аксессуаров и одежды мастеров, дизайнеров и модельеров Мордовии и других регионов России
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Советская площадь, вдоль фасада здания Администрации г.о. Саранск
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10.00–20.00
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«ТВОРЧЕСКИЕ ДЕРЕВНИ»
Презентация мест традиционного бытования, промыслов и ремесел Республики Мордовия «Самая красивая деревня»
Интерактивные музейные экспозиции быта народов Республики Мордовия
Творческие баттлы гармонистов, ансамблей, частушечников
Дефиле национального костюма
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Проспект Ленина
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10.00 – 20.00
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«ТЕВ» («ДЕЛО»)
Межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел с участием мастеров из субъектов Российской Федерации:
Выставка-продажа изделий народных художественных промыслов и ремесел «Национальные традиции»
Мастер-классы
«Песни от всей души»
Марафон любимых песен от участников фестиваля
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Фонтанный спуск, сквер за памятником В.И. Ленину
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16.00 – 20.00
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«Едим в Саранске!»
Презентация, дегустация и продажа национальных блюд, авторских кондитерских изделий, напитков, фуд-корты
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Площадь Победы у Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг.
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14.00 – 22.00
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«КУЛЬТУРАZАПОБЕДУ!»
Республиканский патриотический проект: плетение самой большой маскировочной сети, сбор гуманитарной помощи и книг для новых присоединенных территорий, письма бойцам СВО, волонтерские проекты, фотозона «Блиндаж»
Тематические мастер-классы
Площадка от Движения первых
Площадка Всероссийского студенческого корпуса спасателей
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Площадь Тысячелетия у Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина
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12.00 – 18.00
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«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ МОРДОВИИ!»
Выставка достижений деятелей культуры, литературы, изобразительного искусства и креативных индустрий
Выставка-презентация продукции книгоиздателей Республики Мордовия
Встречи с молодыми писателями и композиторами, деятелями искусств
Этно-встречи
Литературный фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина
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Площадь у Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи
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14.00 – 19.00
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«ЭРЬЗЯ – ФЕСT»
Фестиваль искусств:
«Рисуем МЕЧТУ»
Самый массовый пленэр молодых художников и любителей рисовать «Театральная атмосфера»
Спектакли и перформансы актеров ведущих театров Республики Мордовия для молодых
«Театр – молодым и креативным»:
мастер-классы от актеров для любителей театрального искусства
Выставка произведений молодых художников и Союза художников Республики Мордовия
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24 августа
Село Старая Теризморга, Старошайговский район
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10.00 – 17.00
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«ШУМБРАТ»
VII Межрегиональный национально-фольклорный праздник
Хедлайнеры:
Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», Удмуртская Республика, г. Ижевск;
Государственный ансамбль «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ», г. Владимир
«МОРДОВИЯ МАСТЕРОВАЯ»
«Ремесла и народные художественные промыслы»
Ярмарка изделий мастеров и ремесленников
Пространство «Глиняная сказка»
Мастерская лоскутного шитья
«МОРДОВИЯ ГОСТЕПРИМНАЯ»
«Самоварная станция»
Выставка самоваров и чайная дегустация
«Натуральное путешествие»
Фермерская ярмарка
«МОРДОВИЯ ПРАЗДНИЧНАЯ»
ФЕСТИВАЛЬ творческих и спортивных турниров: хоровые, спортивные, танцевальные, стихотворные батлы
«МОРДОВИЯ ПЕСЕННАЯ»
«Поет душа Мордовии»
межмуниципальный фестиваль брендовых творческих коллективов
«Тюштянь налксемат»
Состязания по национальным играм
«ШУМБРАТ! ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!»
Торжественное открытие межрегионального национально-фольклорного праздника
Передача символа проведения национально-фольклорного праздника «ШУМБРАТ» от Старошайговского муниципального района (с. Старая Теризморга») в Большеберезниковский муниципальный район (с. Паракино)
«ЗВЕЗДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»
гала-концерт
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13.00 – 17.00
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«ПОЮЩЕЕ ДЕРЕВО»
Межрегиональный фестиваль-конкурс резчиков по дереву (финал)
Конкурс по скоростной резьбе
Открытие арт-площадки деревянных скульптур «МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ», созданных мастерами- резчиками из регионов Российской Федерации
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