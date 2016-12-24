Полная афиша марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»

Репортер

На этой неделе Мордовия примет у себя Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!». Сейчас стала известна детальная афиша зрелищных мероприятий, которые пройдут 23 августа в Саранске и 24 августа в селе Старая Теризморга Старошайговского района.

23 августа

Саранск, Советская плошадь

15.30 – 18.30

Фестивальная программа Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»:

Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», г. Ульяновск

Группа «Этносфера», Сергей СТАРОСТИН,  г. Москва

Фолк-группа «КоленкорЪ», г. Москва

Этно-электропанк группа «Hagrin», Республика Калмыкия

Фолк-группа «UZORITSA», г. Уфа

Фолк-рок группа «Хмельная Ворга», г. Казань

 

 

18.30 – 19.30

«РОССИЯ. Время вперед!»

Торжественная церемония открытия Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»

Спектакль-показ  «Этнокостюм на языке современной моды», Этно-арт театр «Варма»

 

 

19.30 – 23.00

Фестивальная программа Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»:

Муниципальный вокально-хореографический  ансамбль «АВАДАН», Республика Дагестан

Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», г. Ижевск

Государственный ансамбль «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ», г. Владимир

Фолк-группа «Партизан FM», г. Москва

Фолк-рок группа «ПОСЛЕ 11», г. Москва

 

 

Площадь у Дома Республики

 

10.00 – 20.00

«КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ»

Выставка авторских украшений, аксессуаров и одежды мастеров, дизайнеров и модельеров Мордовии и других регионов России

 

Советская площадь, вдоль фасада здания  Администрации г.о. Саранск

 

10.00–20.00

«ТВОРЧЕСКИЕ ДЕРЕВНИ»

Презентация мест традиционного бытования, промыслов и ремесел Республики Мордовия «Самая красивая деревня»

Интерактивные музейные экспозиции быта народов Республики Мордовия

Творческие баттлы гармонистов, ансамблей, частушечников

Дефиле национального костюма

 

Проспект Ленина

 

10.00 – 20.00

 

«ТЕВ» («ДЕЛО»)

Межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел с участием мастеров из субъектов Российской Федерации:

Выставка-продажа изделий народных   художественных промыслов и ремесел «Национальные традиции»

Мастер-классы

«Песни от всей души»

Марафон любимых песен от участников фестиваля

 

Фонтанный спуск, сквер за памятником В.И. Ленину

 

 

16.00 – 20.00

«Едим в Саранске!»

Презентация, дегустация и продажа национальных блюд, авторских кондитерских изделий, напитков, фуд-корты

 

Площадь Победы у Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг.

 

14.00 – 22.00

«КУЛЬТУРАZАПОБЕДУ!»

Республиканский патриотический проект: плетение самой большой маскировочной сети, сбор гуманитарной помощи и книг для новых присоединенных территорий, письма бойцам СВО, волонтерские проекты, фотозона «Блиндаж»

Тематические мастер-классы

Площадка от Движения первых

Площадка Всероссийского студенческого корпуса спасателей

 

Площадь Тысячелетия у Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина

 

12.00 – 18.00

«ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ МОРДОВИИ!»

Выставка достижений деятелей культуры, литературы, изобразительного искусства и креативных индустрий

Выставка-презентация продукции книгоиздателей Республики Мордовия  

Встречи с молодыми писателями и композиторами, деятелями искусств

Этно-встречи

Литературный фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

 

 

Площадь у Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи

 

14.00 – 19.00

«ЭРЬЗЯ – ФЕСT»

Фестиваль искусств:

«Рисуем МЕЧТУ»

Самый массовый пленэр молодых художников и любителей рисовать «Театральная атмосфера»

Спектакли и перформансы актеров ведущих театров Республики Мордовия для молодых

«Театр – молодым и креативным»:

мастер-классы от актеров для любителей театрального искусства

Выставка произведений молодых художников и Союза художников Республики Мордовия

 

24 августа

Село Старая Теризморга, Старошайговский район

 

10.00 – 17.00

 

«ШУМБРАТ»

VII Межрегиональный национально-фольклорный праздник

Хедлайнеры:

Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», Удмуртская Республика, г. Ижевск;

Государственный ансамбль «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ», г. Владимир

 

«МОРДОВИЯ МАСТЕРОВАЯ»

«Ремесла и народные художественные промыслы»

Ярмарка изделий мастеров и ремесленников

Пространство «Глиняная сказка»

Мастерская лоскутного шитья

«МОРДОВИЯ ГОСТЕПРИМНАЯ»

«Самоварная станция»

Выставка самоваров и чайная дегустация

«Натуральное путешествие»

Фермерская ярмарка

«МОРДОВИЯ ПРАЗДНИЧНАЯ»

ФЕСТИВАЛЬ творческих и спортивных турниров: хоровые, спортивные, танцевальные, стихотворные батлы

«МОРДОВИЯ ПЕСЕННАЯ»

«Поет душа Мордовии»

межмуниципальный фестиваль брендовых творческих коллективов

«Тюштянь налксемат»

Состязания по национальным играм

«ШУМБРАТ! ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!»

Торжественное открытие межрегионального национально-фольклорного праздника

Передача символа проведения национально-фольклорного праздника «ШУМБРАТ»  от Старошайговского муниципального района (с. Старая Теризморга») в Большеберезниковский муниципальный район (с. Паракино)

«ЗВЕЗДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА»

гала-концерт

 

13.00 – 17.00

 

 «ПОЮЩЕЕ ДЕРЕВО»

Межрегиональный фестиваль-конкурс резчиков по дереву (финал)

Конкурс по скоростной резьбе

Открытие арт-площадки деревянных скульптур «МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ», созданных мастерами- резчиками из регионов Российской Федерации

 

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