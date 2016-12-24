Полная афиша марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»

15.30 – 18.30 Фестивальная программа Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»: Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», г. Ульяновск Группа «Этносфера», Сергей СТАРОСТИН, г. Москва Фолк-группа «КоленкорЪ», г. Москва Этно-электропанк группа «Hagrin», Республика Калмыкия Фолк-группа «UZORITSA», г. Уфа Фолк-рок группа «Хмельная Ворга», г. Казань

18.30 – 19.30 «РОССИЯ. Время вперед!» Торжественная церемония открытия Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!» Спектакль-показ «Этнокостюм на языке современной моды», Этно-арт театр «Варма»

19.30 – 23.00 Фестивальная программа Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!»: Муниципальный вокально-хореографический ансамбль «АВАДАН», Республика Дагестан Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», г. Ижевск Государственный ансамбль «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ», г. Владимир Фолк-группа «Партизан FM», г. Москва Фолк-рок группа «ПОСЛЕ 11», г. Москва

Площадь у Дома Республики

10.00 – 20.00 «КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ» Выставка авторских украшений, аксессуаров и одежды мастеров, дизайнеров и модельеров Мордовии и других регионов России

Советская площадь, вдоль фасада здания Администрации г.о. Саранск

10.00–20.00 «ТВОРЧЕСКИЕ ДЕРЕВНИ» Презентация мест традиционного бытования, промыслов и ремесел Республики Мордовия «Самая красивая деревня» Интерактивные музейные экспозиции быта народов Республики Мордовия Творческие баттлы гармонистов, ансамблей, частушечников Дефиле национального костюма

Проспект Ленина

10.00 – 20.00 «ТЕВ» («ДЕЛО») Межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел с участием мастеров из субъектов Российской Федерации: Выставка-продажа изделий народных художественных промыслов и ремесел «Национальные традиции» Мастер-классы «Песни от всей души» Марафон любимых песен от участников фестиваля

Фонтанный спуск, сквер за памятником В.И. Ленину

16.00 – 20.00 «Едим в Саранске!» Презентация, дегустация и продажа национальных блюд, авторских кондитерских изделий, напитков, фуд-корты

Площадь Победы у Мемориального музея военного и трудового подвига 1941–1945 гг.

14.00 – 22.00 «КУЛЬТУРАZАПОБЕДУ!» Республиканский патриотический проект: плетение самой большой маскировочной сети, сбор гуманитарной помощи и книг для новых присоединенных территорий, письма бойцам СВО, волонтерские проекты, фотозона «Блиндаж» Тематические мастер-классы Площадка от Движения первых Площадка Всероссийского студенческого корпуса спасателей

Площадь Тысячелетия у Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина

12.00 – 18.00 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ДОСТОЯНИЕ МОРДОВИИ!» Выставка достижений деятелей культуры, литературы, изобразительного искусства и креативных индустрий Выставка-презентация продукции книгоиздателей Республики Мордовия Встречи с молодыми писателями и композиторами, деятелями искусств Этно-встречи Литературный фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Площадь у Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи

14.00 – 19.00 «ЭРЬЗЯ – ФЕСT» Фестиваль искусств: «Рисуем МЕЧТУ» Самый массовый пленэр молодых художников и любителей рисовать «Театральная атмосфера» Спектакли и перформансы актеров ведущих театров Республики Мордовия для молодых «Театр – молодым и креативным»: мастер-классы от актеров для любителей театрального искусства Выставка произведений молодых художников и Союза художников Республики Мордовия

24 августа Село Старая Теризморга, Старошайговский район

10.00 – 17.00 «ШУМБРАТ» VII Межрегиональный национально-фольклорный праздник Хедлайнеры: Государственный театр песни и танца «АЙКАЙ», Удмуртская Республика, г. Ижевск; Государственный ансамбль «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ», г. Владимир «МОРДОВИЯ МАСТЕРОВАЯ» «Ремесла и народные художественные промыслы» Ярмарка изделий мастеров и ремесленников Пространство «Глиняная сказка» Мастерская лоскутного шитья «МОРДОВИЯ ГОСТЕПРИМНАЯ» «Самоварная станция» Выставка самоваров и чайная дегустация «Натуральное путешествие» Фермерская ярмарка «МОРДОВИЯ ПРАЗДНИЧНАЯ» ФЕСТИВАЛЬ творческих и спортивных турниров: хоровые, спортивные, танцевальные, стихотворные батлы «МОРДОВИЯ ПЕСЕННАЯ» «Поет душа Мордовии» межмуниципальный фестиваль брендовых творческих коллективов «Тюштянь налксемат» Состязания по национальным играм «ШУМБРАТ! ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДРУЗЬЯ!» Торжественное открытие межрегионального национально-фольклорного праздника Передача символа проведения национально-фольклорного праздника «ШУМБРАТ» от Старошайговского муниципального района (с. Старая Теризморга») в Большеберезниковский муниципальный район (с. Паракино) «ЗВЕЗДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА» гала-концерт