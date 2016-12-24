В Мордовии двое парней из Тольятти осуждены за криминальные визиты к пенсионерам

Суд в республике вынес очередной приговор гонцам телефонных мошенников. Парней в возрасте 24 лет и 21 года удалось задержать благодаря жительнице Дубенского района, принявшей участие в оперативной комбинации полицейских.

Тольяттинцы выполняли функции курьеров в криминальной схеме, организованной телефонными аферистами. Те звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП. Чтобы они могли избежать уголовной ответственности, требовалось срочно компенсировать расходы на лечение пострадавших. Поверив злоумышленникам, жертвы обмана передавали деньги приезжавшим к ним молодым людям.

До задержания обвиняемык успели наведаться к пожилым людям в Нижегородской области, Чувашии и Мордовии. Их добычей стали более 1,5 млн рублей.

Но с жительницей Дубенского района, которой позвонили мошенники, вышла осечка – женщина распознала их уловки и обратилась в полицию. Оперативники посоветовали пенсионерке следовать указаниям злоумышленников. Она сообщила звонившему, что готова передать всю имеющуюся у нее наличность.

Дальнейшие события проходили уже под контролем полицейских. В момент получения денежных средств двое молодых людей были задержаны.

По информации прокуратуры РМ, с учетом роли каждого суд приговорил одного из фигурантов к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, другого – к 2 годам принудительных работ с удержанием из заработной платы 10%.