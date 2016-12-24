Житель Сарова поплатился за пьяную поездку по просьбе приятеля из Мордовии

В Темниковском районе суд вынес приговор 41-летнему жителю города Саров за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина под «парами» согласился помочь приятелю перегнать автомобиль.

По информации МВД по РМ, в ходе следствия было установлено, что на безрассудную авантюру житель соседнего региона решился 2 марта этого года. К нему обратился товарищ, который попросил перегнать его автомобиль «Опель Астра» из деревни Татарское Караево в село Пурдошки Темниковского района.

Принявший к тому моменту на грудь мужчина не отказал, хотя ранее уже был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвое вождение. Владелец авто сам довез доброхота на своей автомашине до населенного пункта и там передал ему ключи от автомобиля «Опель Астра». «Кортеж» из двух машин отправился назад.

На обратном пути «перегонщик» за рулем «Астры» был остановлен инспекторами ДПС. Медицинское освидетельствование установило у него состояние опьянения.

За повторное управление автомобилем в нетрезвом виде суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере двести тысяч рублей в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.