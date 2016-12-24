Предприниматель Мордовии средства гранта направил на развитие бизнеса по обеспечению безопасности объектов

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ предоставляет финансовую поддержку представителям регионального бизнеса в виде грантов и на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации проектов.

Обучение грантополучателей, а также формирование заявок происходит на площадке регионального Центра «Мой бизнес», где предприниматели могут рассчитывать на многочисленные финансовые, а также нефинансовые меры поддержки.

Один из таких предпринимателей, получивших грант на реализацию проекта — Никита Меньшов. Его компания проектирует и монтирует системы безопасности.

«Мы занимаемся установкой систем, которые повышают безопасность объектов, - рассказывает предприниматель. - Обеспечиваем здания кабельными сетями, видео наблюдением, охранно-пожарной сигнализацией, системой контроля и управления доступом».

Благодаря полученному в Минэкономики РМ гранту в размере 500 тысяч рублей предприниматель закупил современное оборудование и инструмент, необходимые для качественного выполнения работ.

«Новый специализированный инструмент и оборудование значительно повысит качество наших работ, сократит время выполнения заказов», - подчеркнул Никита Меньшов.

«Мы следим за целевым использованием выделяемых грантов, находимся в постоянном контакте с предпринимателями, стараемся всесторонне помогать в реализации их интересных, а главное, полезных проектов, - отмечает начальник отдела развития предпринимательской деятельности Минэкономики РМ Руслан Ерзин. - Вопрос безопасности на работе и дома — один из приоритетных сегодня. Приятно, что среди наших грантополучателей есть люди, которые реализуют такие проекты».