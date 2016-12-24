Житель Беларуси на угнанной в Мордовии автомашине пытался добраться до родной земли

В Зубово-Полянском районе перед судом престанет 45-летний житель Республики Беларусь, обвиняемый в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Как сообщает МВД по РМ, расследование уголовного дела в отношении подданного союзного государства уже завершено.

28 июня об угоне автомобиля «ВАЗ-2107» в полицию заявил 70-летний мужчина. По словам потерпевшего, транспортное средство было припарковано на принадлежащей ему ферме в селе Ст. Бадиково.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили причастного к совершению преступления. Им оказался один из работников сельскохозяйственного предприятия – уроженец города Гомель, находящийся в белорусском розыске за несоблюдение требований превентивного надзора.

По переданной ориентировке машина под управлением мужчины была остановлена инспекторами ДПС в Бронницах Московской области. В дальнейшем фигурант был доставлен в Мордовию.

Задержанный в полиции заявил, что на угнанном автомобиле планировал добраться домой в Белоруссию. До суда ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.