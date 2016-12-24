В рамках марафона «Мы вместе!» музей Эрьзи проведет открытый пленэр

23 августа Саранск станет площадкой проведения Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!». Жители и гости города смогут ближе познакомиться с богатой культурой народов нашей страны и ощутят единство исторической общности россиян.



В рамках фестивальных событий на площадке около главного здания музея Эрьзи с 15:00 до 18:30 пройдет открытый пленэр «Рисуем мечту». Каждый желающий под руководством опытных художников-педагогов сможет поучаствовать в творческом мероприятии.