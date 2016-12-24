В рамках марафона «Мы вместе!» музей Эрьзи проведет открытый пленэр

Культура

23 августа Саранск станет площадкой проведения Всероссийского молодежного марафона творчества национальных коллективов «Мы вместе!». Жители и гости города смогут ближе познакомиться с богатой культурой народов нашей страны и ощутят единство исторической общности россиян.

В рамках фестивальных событий на площадке около главного здания музея Эрьзи с 15:00 до 18:30 пройдет открытый пленэр «Рисуем мечту». Каждый желающий под руководством опытных художников-педагогов сможет поучаствовать в творческом мероприятии.

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