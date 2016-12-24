Молодежная политика в России продолжает активно развиваться

Сегодня в России поддержке молодежи уделяется повышенное внимание. За последние 7 лет доля молодых россиян выросла на 44%, а вместе с этим увеличился объем поддержки и возможностей для самореализации. Росмолодежь совместно с Государством и при поддержке Президента РФ делают все возможное, чтобы позволить новым поколениям максимально раскрыть свой потенциал.

Уже три года в нашей стране проводится Всероссийский конкурс программ комплексного развития молодежной политики, в котором поучаствовали 84 региона. Мордовия стала одним из самых активных участников, благодаря чему, по итогам 2022 г. и 2023 г. вошла в число регионов-лидеров по реализации молодежной политики.

По всей России сегодня действует система поддержки, которой могут воспользоваться все молодые люди – получить качественное образование, найти работу по душе, открыть свое дело или создать семью. За последние три года показатель уверенности в самореализации молодежи вырос до 77,3%. А за год на 5% увеличилось количество граждан, которые активно участвуют в молодежных проектах и программах.

Одним из самых узнаваемых проектов Росмолодежи стали грантовые конкурсы, поучаствовать в которых могут граждане в возрасте от 14 до 35 лет, а также НКО. О существовании грантов сегодня знают 57% молодых россиян. Общий фонд составляет 2,5 млрд рублей. Количество участников постоянно растет, с 2022 г. оно увеличилось на 13%. В прошлом году заявки подали больше 57 тыс. человек, из которых 4 300 – стали победителями.

Курс государственной политики в молодежной сфере продолжит новый нацпроект «Молодежь и дети». При его разработке особое внимание уделялось мнениям, запросам и потребностям молодых россиян. Минувшей весной они могли поделиться своими предложениями по развитию нацпроекта через портал «Госуслуги».

«Молодежь и дети» призван обеспечить становление будущих поколений как патриотически настроенных, высоконравственных и ответственных людей, которые способны укрепить суверенитет и обеспечить будущее развитие России.