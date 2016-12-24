В УФСИН по РМ прошли соревнования по стрельбе

На базе исправительной колонии №5 и спортивного комплекса УФСИН по РМ прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова в зачет спартакиады регионального Управления.

Как сообщается, в меткости состязались 52 представителя пенитенциарного ведомства.

В личном зачете среди женщин победителем стала Ирина Слонова (колония-поселение №14), набравшая 56 очков.

В личном зачете среди мужчин 1 место занял Евгений Лимин (исправительная колония №4), набравший 54 очка..

Победители соревнований были награждены медалями, дипломами, грамотами и денежными премиями.