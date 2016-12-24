Для малого и среднего бизнеса Мордовии провели День открытых дверей

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Центре «Мой бизнес» состоялся День открытых дверей, где эксперты из различных сфер бизнеса разобрали вместе с региональными субъектами МСП актуальные вопросы.

Специалисты Центра поддержки экспорта, представители АУ «Технопарк-Мордовия», руководитель бухгалтерского агентства и консультанты центра «Мой бизнес» поделились знаниями по следующим темам:

- процедура получения соцконтракта

- налоговые поправки

- написание бизнес-плана

- инвестиционные меморандумы

- участие субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях

- мобилизация субъектов МСП

- финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнеса и другое.

В ходе обсуждений представители бизнеса получили ответы на актуальные вопросы кадрового обеспечения, экспорта услуг, бухгалтерского сопровождения сделок, а также условий государственной поддержки для малого бизнеса Мордовии.