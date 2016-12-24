На вооружение МЧС по РМ поступил мобильный комплекс специальной обработки

По информации ведомства, мобильный комплекс используется для дегазации, дезактивации и дезинфекции объектов, техники и местности.

Основным его предназначением является специальная обработка при возникновении чрезвычайных ситуаций на опасных объектах - химических, биологических и радиационных.

Отмечается, что комплекс можно также использовать для транспортировки, временного хранения и подогрева воды и водных дегазирующих, дезактивирующих и дезинфецирующих рецептур.

При необходимости техника может заниматься пылеподавлением или тушением пожаров.