На вооружение МЧС по РМ поступил мобильный комплекс специальной обработки

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По информации ведомства, мобильный комплекс используется для дегазации, дезактивации и дезинфекции объектов, техники и местности.
Основным его предназначением является специальная обработка при возникновении чрезвычайных ситуаций на опасных объектах - химических, биологических и радиационных.
Отмечается, что комплекс можно также использовать для транспортировки, временного хранения и подогрева воды и водных дегазирующих, дезактивирующих и дезинфецирующих рецептур.
При необходимости техника может заниматься пылеподавлением или тушением пожаров.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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