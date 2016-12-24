Молодежи Мордовии рассказали о перспективах карьерного развития в регионе

Лекции от Российского общества «Знание» стали частью летней оздоровительной кампании в Мордовии. Занятия в летних оздоровительных лагерях проходят в рамках регионального проекта «Мордовия – регион для молодых» трека Знание.Лекторий. Всего с начала проекта прошло более 60 лекций с общей аудиторией почти 1500 человек.

Спикеры познакомили слушателей с выдающимися личностями региона, достопримечательностями Мордовии, рассказали о возможностях для детей и молодежи в республике.

Эксперты МГУ им. Н. П. Огарева — директор Департамента по связям с общественностью Ирина Сокольникова, директор Лицея Ирина Бачкова рассказали о работе школьных медиа и СМИ и эффективных технологиях для обучения.

«Участие в таком проекте для вуза – это, прежде всего, расширение возможностей для взаимодействия со школьниками. Уверена, что дети отлично усваивают информацию через интерактивные форматы и во время летнего отдыха. Ребята узнают о направлениях для саморазвития, профессиях, возможностях для реализации своего потенциала в регионе. В рамках моих занятий мы учились коротко, доступно и эффектно презентовать свои идеи и проекты. Это то, что им пригодиться и каждый день в школе, и за ее рамками», — поделилась Ирина Сокольникова.

Об истории родного края и знаменитых земляках — Степане Эрьзя, Федоре Ушакове и Николае Румянцеве, Герое Советского Союза М.П. Девятаеве, рассказали лекторы Мордовского государственного педагогического университета кандидат исторических наук, заместитель декана факультета истории и права, старший преподаватель кафедры отечественной и зарубежной истории и методики обучения Николай Горячев, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной истории и методики обучения Андрей Терняев и эксперты НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия старший научный сотрудник отдела археологии Александр Пронин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела теории и истории культуры Дмитрий Щукин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории Евгений Наумов

«Такие лекции призваны привлечь внимание детей и молодежи к изучению малой Родины, сформировать у них чувство гордости за свой регион, посмотреть на республику как на территорию возможностей для жизни, получения образования, построения карьеры», — отметил директор филиала Российского общества «Знание» в Республике Мордовия Олег Зарубин.