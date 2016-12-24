В Мордовии обновляют дорожную сеть

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии обновляется дорожная сеть. В 2024 году в нормативное состояние приведут 74 объекта. Работы ведутся во всех районах республики.

Всего в Мордовии в 2024 году по нацпроекту отремонтируют 295,4 км дорог. В настоящее время продолжается возведение трех капиталоемких объектов - автодороги по ул. Строительной от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар, 2 этапа транспортного обхода Рузаевки и участка автодороги с путепроводом по ул. Пролетарской в Саранске.

По окончании года более 50% дорог регионального и межмуниципального значения должны соответствовать нормативным требованиям. В городских агломерациях эта цифра выше – 85%. Более 30% автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, должны выдерживать нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось.