Предприниматели Мордовии приняли участие в фестивале «Зеленая гитара»

В национальном парке «Смольный» прошел ежегодный фестиваль музыкального и песенного искусства «Зеленая гитара». Праздник под открытым небом собрал десятки любителей песен под гитару и «живого» вокала.

Посетить фестиваль каждый год приезжают не только жители Мордовии, но и гости из других регионов России. Немало среди желающих посетить музыкальный праздник оказалось и представителей регионального бизнеса.

Напомним, что по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» на постоянной основе оказывают поддержку предпринимателям Мордовии.

«Зеленая гитара» дает возможность субъектам МСП совместить приятное с полезным. Не только культурно отдохнуть на природе в кругу близких и друзей, но и встретиться с партнерами и коллегами по бизнесу, обменяться опытом и представить свою продукцию.

По традиции прошедший фестиваль был наполнен яркой программой и развлечениями. Гости праздника участвовали в лотерее и мастер-классах по изготовлению графических рисунков, плетению браслетов, сбору травяных напитков. Работала полевая кухня с горячей кашей и чаем.

Кроме того, свою продукцию участникам фестиваля представили клиенты Центра «Мой бизнес», которые получают финансовую и нефинансовую поддержку в рамках нацпроекта. Самозанятые и индивидуальные предприниматели дарили подарки, устраивали дегустацию меда и знакомили с изделиями ручной работы.

«Зеленая гитара» - площадка не только для любителей «живой» музыки, но и ценителей красоты окружающего мира. «Заповедная Мордовия» - место с чистейшим воздухом, первозданной природой, дикими, но почти ручными животными. Представить на таком мероприятии свои изделия почетно, - делится впечатлениями один из предпринимателей. - Здесь можно не только реализовать свою продукцию, но и выйти на межрегиональный рынок».

Как отметили гости и участники праздника, фестиваль заряжает положительными эмоциями, дает возможность завести новые знакомства, отведать вкусные угощения и приобрести интересные сувениры. В свою очередь, Центры «Мой бизнес» по всей стране помогают предпринимателям раскрыть свой потенциал.