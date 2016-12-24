В Мордовии телефонные мошенники использовали таксистов в качестве «инкассаторов»

Оперативники Управления уголовного розыска МВД по РМ вычислили и задержали пособника телефонных аферистов, принимавшего участие в отъеме денег у пожилой жительницы Рузаевки.

Как сообщается, 10 августа в полицию обратилась 83-летняя женщина, которая заявила о хищении у нее 250 тысяч рублей. Она стала жертвой распространенной схемы обмана с мифическим ДТП ее родственника. Пенсионерке позвонили и сообщили, что ее сын стал виновником дорожной аварии. Для ухода от уголовной ответственности и возмещения затрат на лечение пострадавших требовалось передать наличность.

Деньги нужно было отдать водителю такси, который приехал к потерпевшей через несколько минут. Спустя некоторое время аферисты вновь позвонили пожилой женщине и сообщили, что этой суммы недостаточно – нужно изыскать еще 150 тысяч. Эти деньги пенсионерка также передала таксисту. Дальнейшие попытки злоумышленников вытянуть у нее еще денежные средства успеха не имели. На следующий день жительница Рузаевки позвонила сыну, который в ДТП, понятное дело, не попадал.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские определили автомобили такси, которые приезжали к женщине. По словам водителей, получив заказ на доставку, они отвезли пакеты по указанному в маршруте адресу, после чего передали получателю. В рамках дальнейшей работы личность молодого человека установили.

Задержанный 24-летний житель Большой Елховки дал показания, что предложение о заработке, как и все его «коллеги», он нашел в интернете. По указанию кураторов подозреваемый должен был забрать деньги у таксистов, после чего перечислить наличность на указанные счета. В качестве вознаграждения он оставил себе 10% от похищенной суммы.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление соучастников преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.