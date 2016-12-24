Госсобрание Мордовии отправляет очередной груз в зону проведения СВО

Депутаты Государственного собрания Мордовии подготовили к отправке очередную партию гуманитарного груза. Бойцы обратились с просьбой прислать им технику, способную работать в экстремальных условиях.

Автомобиль УАЗ подготовили со всей тщательностью. Машина прошла полное техобслуживание, в ней перебрали двигатель, поставили новую резину, покрасили в камуфляжный цвет. Отмечается, что средства поступили от депутатов действующего и предыдущего созывов.

Также к работе подключились сотрудники аппарата регионального парламента, которые закупили вещи, необходимые на передовой. В посылке - продукты питания, медикаменты, маскировочные сети и т.д. Гуманитарный груз в ближайшее время будет доставлен военнослужащим.