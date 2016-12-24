В Теньгушевском районе благодаря госпрограмме благоустроен 100-летний парк

Репортер

В поселке Дачный Теньгушевского района Мордовии открылся благоустроенный по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» парк.

Парку более 100 лет, он является памятником природы регионального значения «Сосновая роща». Под соснами в парке проложили дорожки, возвели летнюю сцену с навесом, поставили скамейки и красивые качели.

«Парковая зона выходит на берег озера. На этом берегу построен пирс, поставлены несколько навесов от солнца», - рассказал глава администрации сельского поселения Олег Шаронов.

Местные жители также внесли свой вклад в обновление парка: проводили субботник. Открытие обновленного и люимого сельчанами места отдыха приурочили ко дню поселка.

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