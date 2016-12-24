По информации Национального банка по РМ, за второй квартал 2024 года в банковской системе Мордовии выявлено 3 поддельных российских денежных знака — номиналом 100, 1000 и 5000 рублей.

Банк России предупреждает, что мошенники спекулируют на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей. Под видом работников социальных служб злоумышленники ходят по квартирам и убеждают людей обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. На самом деле они подсовывают фальшивые купюры. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые. Обновленные банкноты 100 и 5000 рублей поступают в оборот постепенно, они будут параллельно находиться в обращении.

Мошенники также звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне приложение «Банкноты Банка России», но дают ссылку на фальшивое приложение.

После установки такого приложения аферисты получают удаленный доступ к телефону человека, в том числе к банковским приложениям и счетам. Настоящее приложение «Банкноты Банка России» содержит информацию об основных защитных признаках российских банкнот (где именно они расположены и как должны выглядеть) и не определяет подлинность купюр. Ссылка для установки официального приложения «Банкноты Банка России» размещена на сайте регулятора.

Напомним, Банк России презентовал новую купюру номиналом 5000 рублей в октябре 2023 года. Она сохранила прежнюю красно-коричневую окраску, но вместо Хабаровска на ней изображены Екатеринбург и достопримечательности Урала.