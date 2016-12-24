Пенсионер из Рузаевки продал две квартиры и перечислил мошенникам почти 5 миллионов рублей

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Пока вся страна поражается величиной финансовых потерь певицы Ларисы Долиной из-за действий аферистов, в Мордовии разыгралась своя маленькая мошенническая трагедия. По информации МВД по РМ, дистанционные махинаторы выудили у 63-летнего жителя Рузаевского района почти 5 миллионов рублей.
По словам потерпевшего, в период с 31 июля по 12 августа ему неоднократно поступали телефонные звонки от неизвестных людей, которые представлялись сотрудниками «Росфиннадзора».
Пенсионера смогли убедить, что над всеми его сбережениями и имуществом нависла реальная угроза. По словам собеседников, некие злоумышленники получили официально заверенную доверенность, подписанную от его имени, и пытаются продать недвижимость и похитить денежные средства жителя Мордовии.
Чтобы не допустить такого развития событий потерпевшему следовало немедленно продать квартиры и перевести сбережения на «безопасные счета». По указаниям незнакомцев, он быстро нашел покупателей на две квартиры, обналичил все свои накопления, а также взял несколько кредитов.
Все собранные денежные средства мужчина через банкоматы перечислил по продиктованным ему реквизитам. Всего он перевел мошенникам 4 миллиона 835 тысяч рублей.
В МВД обращают внимание, что накануне произошедшего обманутый пенсионер принимал участие в профилактической встрече с участковыми уполномоченными полиции и знал о способах совершения мошенничества. Но это никак не повлияло на его опрометчивые действия.
В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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