Пенсионер из Рузаевки продал две квартиры и перечислил мошенникам почти 5 миллионов рублей

Пока вся страна поражается величиной финансовых потерь певицы Ларисы Долиной из-за действий аферистов, в Мордовии разыгралась своя маленькая мошенническая трагедия. По информации МВД по РМ, дистанционные махинаторы выудили у 63-летнего жителя Рузаевского района почти 5 миллионов рублей.

По словам потерпевшего, в период с 31 июля по 12 августа ему неоднократно поступали телефонные звонки от неизвестных людей, которые представлялись сотрудниками «Росфиннадзора».

Пенсионера смогли убедить, что над всеми его сбережениями и имуществом нависла реальная угроза. По словам собеседников, некие злоумышленники получили официально заверенную доверенность, подписанную от его имени, и пытаются продать недвижимость и похитить денежные средства жителя Мордовии.

Чтобы не допустить такого развития событий потерпевшему следовало немедленно продать квартиры и перевести сбережения на «безопасные счета». По указаниям незнакомцев, он быстро нашел покупателей на две квартиры, обналичил все свои накопления, а также взял несколько кредитов.

Все собранные денежные средства мужчина через банкоматы перечислил по продиктованным ему реквизитам. Всего он перевел мошенникам 4 миллиона 835 тысяч рублей.

В МВД обращают внимание, что накануне произошедшего обманутый пенсионер принимал участие в профилактической встрече с участковыми уполномоченными полиции и знал о способах совершения мошенничества. Но это никак не повлияло на его опрометчивые действия.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают все обстоятельства произошедшего.