В Мордовии на конкурсе определили лучшего водителя такси

В Мордовии 13 августа впервые провели региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси».



Водители сначала соревновались в теории - знаниях ПДД, закона о такси и истории Мордовии, а затем в практическом туре демонстрировали отточенное водительское мастерство на территории Саранского аэропорта.

На автодроме конкурсанты маневрировали со стаканом воды на крыше автомобиля. Организаторы предусмотрели и специальные испытания - «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».

По информации Госкомтранса РМ, победителем конкурса стал Дмитрий Денислямов, 2 место занял Виталий Пилюк, 3 место – Николай Еремкин.

Победитель и призеры разделят между собой 30 тысяч рублей призового фонда от организаторов. Дмитрий Денислямов, как победитель регионального этапа, представит Мордовии в финале конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны.

За победу во всероссийском финале определен главный приз в 300 тысяч рублей и легковой автомобиль.