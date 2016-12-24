В Мордовии на конкурсе определили лучшего водителя такси

Рабочая встреча с Президентом РФ
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В Мордовии 13 августа впервые провели региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси».
Водители сначала соревновались в теории - знаниях ПДД, закона о такси и истории Мордовии, а затем в практическом туре демонстрировали отточенное водительское мастерство на территории Саранского аэропорта.
На автодроме конкурсанты маневрировали со стаканом воды на крыше автомобиля. Организаторы предусмотрели и специальные испытания - «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».
По информации Госкомтранса РМ, победителем конкурса стал Дмитрий Денислямов, 2 место занял Виталий Пилюк, 3 место – Николай Еремкин.
Победитель и призеры разделят между собой 30 тысяч рублей призового фонда от организаторов. Дмитрий Денислямов, как победитель регионального этапа, представит Мордовии в финале конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны.
За победу во всероссийском финале определен главный приз в 300 тысяч рублей и легковой автомобиль.
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Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
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