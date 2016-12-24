В Мордовии суд оштрафовал лесничего за умышленную служебную «близорукость»

В Теньгушевском районе республики 52-летний лесничий признан судом виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия.

Следствие установило, что в период с 2020 по 2021 годы обвиняемый выявил незаконную вырубку лесных насаждений и преднамеренно скрыл этот факт, чтобы избежать негативных последствий по службе. Он не сообщил в правоохранительные органы и вышестоящему руководству о противоправных действиях неизвестных браконьеров.

Опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности, лесничий вносил в документы по проверке участков лесного фонда недостоверные сведения об отсутствии нарушений лесного кодекса на вверенном ему участке.

Причиненный государству (лесному фонду Российской Федерации) ущерб от незаконной вырубки составил 980 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.