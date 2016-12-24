Россияне считают, что водители электросамокатов должны сдавать тест на знание ПДД

Социологическое агентство «Вебер» представило результаты исследования на тему отношения россиян к электросамокатам. В онлайн-опросе поучаствовали 1 200 граждан. Выяснилось, что почти половина из них относится к этому средству передвижения негативно, а позитивно – только 14%.

При этом, хотя бы иногда электросамокатами пользовались 11% респондентов – в основном это молодежь не старше 34 лет.

Главной претензией к водителям электросамокатов является несоблюдение правил дорожного движения. 64% опрошенных уверены, что они угрожают безопасности при передвижении по улицам, а несовершеннолетние на самокатах и вовсе опаснее пьяных водителей.

25% опрошенных имеют знакомых, которые попадали в ДТП с самокатами, и в подавляющем большинстве таких случаев водители уезжали с места происшествия, не оказав помощь.

Чтобы решить эту проблему треть респондентов предлагает ввести для водителей электросамокатов обязательный тест на знание ПДД. 28% выступают за полноценную сдачу экзаменов на получение отдельного водительского удостоверения.

Также, по мнению людей, необходимо ввести штрафы для самокатчиков за причинение ущерба городскому и частному имуществу, за ДТП без значительного ущерба, превышение скорости и использование одного самоката несколькими людьми. А при вождении в нетрезвом виде или причинении ущерба пешеходам нужно навсегда лишать права пользоваться электросамокатом.