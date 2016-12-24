Мастера народных художественных промыслов представят в Саранске свои изделия на выставке «ТЕВ»

23-24 августа в Мордовии пройдет Всероссийский молодежный марафон творчества национальных коллективов «Мы вместе!». В его рамках будут работать 11 разнообразных локаций в Саранске и селе Старая Теризморга.

В частности, в рамках фестиваля в столице Мордовии развернется межрегиональная выставка народных художественных промыслов и ремесел «ТЕВ». На выставке откроется ярмарка изделий, пройдут показательные и обучающие мастер-классы от народных умельцев.

В свою очередь, на главной сцене на Советской площади выступят музыкальные группы, танцевальные ансамбли и театры из Москвы, Владимирской области, Калмыкии, Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Удмуртии.