В Мордовии преподаватель техникума на старости лет стал фигурантом уголовного дела

По информации прокуратуры РМ, теперь уже бывший 69-летний преподаватель одного из саранских техникумов обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, работник образовательного учреждения вводил абитуриентов в заблуждение, что может решить вопрос о сокращении сроков профессионального обучения по программам подготовки трактористов-машинистов всех категорий и переподготовки трактористов.

Правда, за такое обучение «экстерном» требовалось дополнительно раскошелиться на 2-3 тысячи рублей. Таким образом, в период с октября 2023-го по май 2024 года он получил от пяти абитуриентов около 12 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в преступлении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.