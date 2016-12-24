Благодаря нацпроекту родители детей в Мордовии могут получить бесплатную консультацию психолога

В рамках национального проекта «Образование» родители могут получить бесплатную консультацию по вопросам развития, воспитания и образования детей в возрасте до 18 лет. При этом, можно выбрать удобный формат психологической поддержки.

Ответы на интересующие вопросы помогут найти специалисты бесплатной горячей линии. Каждый родитель может позвонить по номеру +7 (800) 444-22-32 и получить адресную помощь. Кроме того, можно заполнить форму на сайте Растимдетей.рф.

Один из вопросов, который волнует современных родителей – зависимость ребенка от гаджетов. Технологии стали неотъемлемой частью образования и досуга большинства людей, но иногда отношения с гаджетами могут стать нездоровыми. Сегодня с самого раннего возраста ребенок получает возможность смотреть на жизнь через экран, когда виртуальный и реальный миры находятся настолько близко друг к другу, что их можно легко спутать.

Гаджет может быть верным помощником ребенка в развитии и обучении, а может, напротив, постоянно отвлекать его от важных дел. Понять, что дети оказались в плену смартфона или планшета, и справиться с проблемой родителям помогут специалисты бесплатной горячей линии.