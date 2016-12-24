«Бизнес-десант» посетил Ичалковский район Мордовии

Центр «Мой бизнес» продолжает активную работу в районах Мордовии по информированию предпринимателей о мерах государственной поддержке. На прошедшей неделе «бизнес-десант» специалистов Центра провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми Ичалковского района.

Реализация данного проекта, осуществляемого при поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», нацелена на обеспечение бизнес-сообщества новыми возможностями для роста и развития.

На встрече присутствовали не только эксперты центра, но и представители Мордовского Отделения Национального банка. Участники обсудили широкий спектр вопросов, включая возможности выхода на маркетплейсы, условия получения социальных контрактов, разработки фирменного стиля, а также полиграфические услуги и льготное финансирование.

Отметим, что в качестве господдержки предпринимателям Мордовии предлагают разнообразные льготные займы. Особенно популярен проектный займ для юридических лиц с процентной ставкой всего 3%. Он может достигать 30 миллионов рублей и предоставляется на срок до 10 лет. Для самозанятых предусмотрен более гибкий вариант — заём до 500 тысяч рублей под 9,5% годовых. Также можно воспользоваться займом «Приоритетный», который подходит для всех категорий субъектов малого и среднего предпринимательства; его сумма может составлять до 5 миллионов рублей с процентной ставкой 7,5% годовых, а срок погашения — до трех лет.

Развитию альтернативных источников финансирования способствует ускоренная цифровизация экономики и развитие информационных технологий, а также государственная поддержка новых финансовых инструментов и растущий интерес граждан к рынку капитала.

Предпринимателям предложили узнать больше о возможностях, которые открывает рынок облигаций, лизинга, факторинга, краудфинансирования. Рассказали о преимуществах системы быстрых платежей для бизнеса. Эта система предлагает универсальное решение для всех каналов продаж, включая сайты, приложения и наружную рекламу.