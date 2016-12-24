В мордовской женской колонии провели конкурс на лучший цветник

«Приходилось работать без выходных»
Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ осужденные дамы приняли участие в конкурсе ландшафтного дизайна «Лучший цветник».
В свободное от работы и учебы время под руководством сотрудников отдела по воспитательной работе женщины оформляли цветочные клумбы и постоянно ухаживали за ними.
Имена победительниц пресс-служба УФСИН не сообщает.
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Артём Здунов наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области
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