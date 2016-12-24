В мордовской женской колонии провели конкурс на лучший цветник

В исправительной колонии №2 УФСИН по РМ осужденные дамы приняли участие в конкурсе ландшафтного дизайна «Лучший цветник».

В свободное от работы и учебы время под руководством сотрудников отдела по воспитательной работе женщины оформляли цветочные клумбы и постоянно ухаживали за ними.

Имена победительниц пресс-служба УФСИН не сообщает.