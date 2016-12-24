«Испанец» из сервиса знакомств оставил жительницу Мордовии без 4 миллионов рублей

Как сообщает МВД по РМ, в саранский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила о хищении у нее 4 миллионов 302 тысяч 637 рублей.

Потерпевшая рассказала, что в мае этого года в сервисе «Знакомства» социальной сети она стала переписываться с молодым человеком. Тот поведал, что родился в Курске, но на данный момент проживает в Испании. Во время общения на разные темы «испанец» отправил собеседнице скриншот его удачных биржевых сделок на сумму более 3 тысяч долларов.

Жительница Саранска загорелась желанием зарабатывать аналогичным образом, но посетовала, что у нее нет опыта и наставника, который мог бы ее обучить. Тогда сетевой знакомый взялся помочь. Он познакомил потерпевшую с какими-то финансовыми специалистами, которые пояснили, что стартовая сумма для биржевых сделок должна составлять 500 долларов.

После выполнения условий дама прошла регистрацию и верификацию на биржевой платформе. В дальнейшем она стала вносить на свой счет личные сбережения, а также оформила несколько кредитов для инвестирования. В результате женщина перечислила аферистам более 4 миллионов 300 тысяч рублей.

Когда злоумышленники перестали выходить на связь, жительница Саранска поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время МВД по РМ устанавливаются лица, причастные к совершению мошенничества.