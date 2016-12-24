Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз

В сентябре прошлого года было запущено приложение VK Видео для мобильных устройств и телевизоров на базе Android TV. За прошедший период количество его установок достигло 20 миллионов.

Пик скачиваний пришелся на минувший июль, когда приложение установили 2 миллиона раз. По данным на начало августа, количество посещений составляет 2,5 миллиона пользователей в сутки.

Чаще всего приложение скачивали владельцы смартфонов на базе Android – 11 миллионов раз. На Android TV пришлось 6 миллионов установок, а на iOS – 3 миллиона.