Приложение VK Видео установили 20 миллионов раз

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В сентябре прошлого года было запущено приложение VK Видео для мобильных устройств и телевизоров на базе Android TV. За прошедший период количество его установок достигло 20 миллионов.
Пик скачиваний пришелся на минувший июль, когда приложение установили 2 миллиона раз. По данным на начало августа, количество посещений составляет 2,5 миллиона пользователей в сутки.
Чаще всего приложение скачивали владельцы смартфонов на базе Android – 11 миллионов раз. На Android TV пришлось 6 миллионов установок, а на iOS – 3 миллиона.
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Состоялась встреча Президента России Владимира Путина с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
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