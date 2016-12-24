В Мордовии реализуют новые проекты по развитию туристической инфраструктуры

В 2024 году из федерального бюджета Мордовии предоставлена единая субсидия по линии государственной программы «Развитие туризма». Размер субсидии составил 30 миллионов рублей, плюс из республиканского бюджета дополнительно выделено более 600 тысяч рублей.

Средства будут направлены на государственную поддержку общественных инициатив и проектов, нацеленных на развитие туристической инфраструктуры.

Для распределения субсидии Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии проводит конкурс. В нем принимают участие индивидуальные предприниматели и юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений). 15 августа 2024 года состоится заседание конкурсной комиссии, на которой пройдет очная защита представленных проектов.

Будут поддержаны проекты по 3 направлениям:

- разработка новых туристских маршрутов. Максимальный размер субсидии – 5 млн рублей (уровень софинансирования не установлен)

- приобретение туристского оборудования. Максимальный размер субсидии – 2 млн рублей (уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии)

- создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок. Максимальный размер субсидии – 5 млн рублей (уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии).

Срок реализации проектов установлен до 31 декабря 2024 года.

Отметим, что в 2023 году на выделенные средства было поддержано 11 проектов. 7 из них – по созданию и развитию пляжей и 4 – по развитию национального туристского маршрута «Зов Торамы».

Помимо грантовых средств, в реализацию проектов было вложено более 55 млн. частных инвестиций.