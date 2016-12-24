Бизнесу Мордовии рассказали о рисках и ответственности при заключении соцконтрактов

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» состоялась встреча на тему «Риски и ответственность при заключении социальных контрактов».

В ходе встречи рассмотрены риски малоимущих граждан, заключающих социальный контракт для предпринимательской деятельности. Внимание уделили и проблемам, с которыми могут столкнуться предприниматели на этапе подбора работы, трудоустройства и обучения.

Спикером в формате видеоконференции выступила заместитель руководителя экспертно-правового центра Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталья Рябова. В обсуждении приняли участие эксперты и представители Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, директор центра «Мой бизнес» Елена Калачина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ Елена Юрченкова и руководитель ЦПП Ольга Иванова.

Елена Калачина отметила важность обсуждаемых тем и представила меры поддержки, оказываемые предпринимателям в рамках нацпроекта. Подобные инициативы помогают не только развивать малый бизнес, но и обеспечивать благоприятные условия для его существования. Встреча стала важным шагом на пути к улучшению понимания и реализации социальных контрактов, открывая новые горизонты для предпринимателей и помогая малоимущим реализовывать свои возможности.

Стоит напомнить, что центр «Мой бизнес» предлагает множество возможностей для поддержки предпринимателей, включая бесплатные консультации по организации бизнеса, бухгалтерии, налогообложения, маркетинга и правового обеспечения. Консультации доступны в любой будний день в офисе центра, а также по телефону горячей линии: 24-77-77.

По вопросам получения социального контракта с предпринимателями работает сертифицированный бизнес-тренер Олеся Барсукова, которая делится своими знаниями по написанию бизнес-планов и другим актуальным вопросам, например, риски, рентабельность, доход и другие. Для тех, кто не прошел тестирование, предлагается индивидуальный подход и обучение, по итогам которого участники получают сертификаты.