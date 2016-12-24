В Саранске инспекторы ДПС поймали водителя с 145 неоплаченными штрафами

По информации Госавтоинспекции республики, 9 августа на проспекте 50 лет Октября в Саранске инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Фольцваген Тигуан» под управлением 44-летнего водителя.

В ходе проверки по базе данных выяснилось, что автомобиль принадлежит организации, а у водителя данной автомашины имеется 145 административных штрафов за нарушения ПДД, неуплаченных в предусмотренный законом срок. Общая их сумма составила порядка 150 тысяч рублей.

В рамках межведомственного взаимодействия на место прибыли сотрудники службы судебных приставов, которые на автомобиль должника наложили арест и поместили транспортное средство на специализированную стоянку.

На водителя составили материал за уклонение от исполнения административного наказания. Мужчине по нему грозил штраф в двукратном размере от суммы неоплаченного административного штрафа, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В Ленинском мировом суде ему вынесли финансовое наказание - в виде уплаты штрафов в двукратном размере.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что по действующему законодательству штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного наказания в законную силу.

Проверить имеющиеся задолженности по штрафам за нарушения ПДД можно через единый портал Госуслуг и раздел официального сайта Госавтоинспекции МВД России «Проверка штрафов».