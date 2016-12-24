В Мордовии курьера телефонных мошенников сгубила шаурма

Как сообщает МВД по РМ, суд вынес обвинительный приговор 18-летнему жителю Ромодановского района, причастному к мошенническим атакам на пенсионеров.

21 марта этого года с разницей в несколько часов в органы внутренних дел обратились трое пенсионеров из Саранска и Кочкуровского района республики в возрасте от 74 до 89 лет. Пожилые люди пострадали от действий мошенников по схеме с мифическими ДТП с участием их родственников. Общая сумма причиненного ущерба составила 788 тысяч рублей.

В результате проводимых мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ задержали курьера аферистов. В ходе дознания выяснилось, что в день совершения преступления он получил от куратора сообщения с адресами, по которым нужно было приехать за деньгами. С собой молодой человек позвал товарища, которого не поставил в известность о реальной подоплеке визитов к пенсионерам.

После получения наличности молодые люди направились в кафе быстрого питания, где пересчитали всю сумму. Затем гонец мошенников через банкомат перечислил деньги на указанные ему счета, оставив себе 5 процентов в качестве заработка.

На следующий день парень снова пришел в ту же шаурмичную, где и был задержан сотрудниками полиции.

В ходе судебного разбирательства в связи с примирением сторон два уголовных дела были прекращены - фигурант полностью возместил причиненный по ним ущерб. Приговором суда по не возмещенному хищению в 400 тысяч рублей молодому человеку назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.