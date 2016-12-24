В Саранске установили еще несколько новых остановочных павильонов

По информации городской Администрации, монтаж новых павильонов выполнен на остановках общественного транспорта «Сбербанк» (пр.70 лет Октября), «Стрелецкая» (ул. Волгоградская), «Есенина» (ул. Веселовского), «18 школа» (ул. Гагарина), «ул. Коммунистическая» (ул. Гагарина), «ул. Студенческая» (ул. Гагарина), «ул. Ломоносова» (четная сторона ул. Гагарина), «ул. Ломоносова» (нечетная сторона ул. Гагарина).



До конца текущего квартала планируется установка новых павильонов на остановках общественного транспорта «Айвазовского» (ул. Севастопольская) и «Сбербанк» (кольцевая на ул. Коваленко).