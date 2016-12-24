В Мордовии на конкурсе определят лучшего таксиста

По сообщению Госкомтранса РМ, в Мордовии 13 августа впервые пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси».



Соревнования развернутся на территории Саранского аэропорта. Водителям предстоит сначала посоревноваться в теории - знаниях ПДД, закона о такси и истории Мордовии.

Самая зрелищная часть конкурса – практический тур, где участники продемонстрируют отточенное водительское мастерство. На автодроме конкурсанты выполнят задания со стаканом воды на крыше автомобиля.

Особое место будет уделено детской безопасности. Организаторы предусмотрели специальные испытания - «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».



Водители такси, занявшие первые три места, разделят между собой 30 тысяч рублей от организаторов. Победитель регионального этапа конкурса отправится на федеральный финал, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. Перелет и проживание - за счет организаторов.

За победу во всероссийском финале определен главный приз в 300 тысяч рублей и легковой автомобиль.



